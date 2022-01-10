В аквапарке Хмельницкого 16 детей отравились парами хлора

В аквапарке Хмельницкой области 16 детей отравились парами хлора. Все они были из Винницкой области.

50 жителей Винницкой области отдыхали в развлекательном комплексе в поселке Летичев Хмельницкой области. Среди них было 34 ребенка от двух до семи лет.

После посещения аквапарка у 16 детей появились проявления острого отравления - слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести. Все они получили медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице. 13 детей медики отпустили домой, а троих - госпитализировали.

Предварительной причиной отравления называют превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции. Дети находились в аквапарке с 08:30 до 16:30.