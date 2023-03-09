Актуальность обороны растет. Сырский рассказал о боях в Бахмуте

"Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды Вагнера", - сказал он.

Сырский отметил, что заявления владельца "Вагнера" Евгения Пригожина подтверждают, что после захвата Бахмута у врага будут развязаны руки, и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике.

Командующий Сухопутными войсками рассказал, что на Бахмутском направлении продолжаются бои. И хотя россияне бросили наиболее боеспособные подразделения, украинским защитникам дается наносить значительные потери врагу.

"Это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города - тому яркое подтверждение. Горжусь мужеством и героизмом наших воинов, которые своей стойкостью срывают планы агрессора", - добавил генерал-полковник.