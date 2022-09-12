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Актуальна карта війни: ЗСУ просунулися на Харківському і Херсонському напрямках

Фото: ЗСУ просунулися на Харківському і Херсонському напрямках (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові на окремих ділянках Харківської області вийшли на кордон з Російською Федерацією. Наші захисники також просунулися на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Deepstatemap.

Зазначимо, що раніше голова Харківської області Олег Синєгубов підтвердив, що 11 вересня росіяни втекли з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. До того ж, з'явилися фото з підняттям українських прапорів у Гоптівці і Стрілечій.

Окрім того, українські військові просунулися біля Ізюма.

Українські захисники звільнили населені пункти Сухий Ставок, Білогірка і Миролюбівка у Херсонській області. Раніше повідомлялось про звільнення Високопілля і Нововознесенська.

Нагадаємо, українські захисники звільнили вже близько 40 населених пунктів Харківської області.

Окрім того, повідомлялося, що за останні два тижні військові звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.

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