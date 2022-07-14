Актуальна мапа бойових дій в Україні: що відбувається на фронті сьогодні

З'явилася актуальна карта бойових дій в Україні за даними на четвер, 14 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap .

У Генштабі зазначають, що на Слов'янському та Бахмутському напрямках українські військові відбили штурмові дії окупантів. Проте ворог частково має успіх під Кам'янкою на Донеччині.

Ворог продовжує спроби наступати на Донбасі та на Харківському напрямку.

Як повідомлялося, минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 37 870 військовослужбовців.

Раньше британська розвідка назвала найближчі цілі російських військ на Донбасі. Окупанти зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину на підступах до Слов'янська і Краматорська.

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