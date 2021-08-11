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Акциз на "зелену" енергію призведе до скорочення інвестицій в Україну, - експерт

Автор: РБК-Україна

Ідея Кабінету міністрів ввести акциз на електроенергію з відновлюваних джерел енергії стане чітким сигналом для іноземних інвесторів переглянути свої плати з інвестицій в Україну.

Про це заявив Джок Мендоза-Вілсон, директор з міжнародних зв'язків і відносин з інвесторами SCM, в статті для KyivPost.

"Це сигнал інвестиційному співтовариству про те, що в Україні обіцянки і гарантії не виконуються. Отже, ризик капіталу набагато вище, а інвестиції будуть менше", - пише Джок Мендоза-Вілсон.

Ініціативу ввести акцизний податок він назвав необдуманим і необачним кроком, який лише погіршить ставлення інвесторів до України.

"Введення податку на сектор, який веде до більш зеленої, низьковуглецевої економіки і майбутньої енергетичної безпеки України, йде врозріз з політикою уряду України, який прагне збільшити інвестиції в енергетику, щоб допомогти перетворити сектор, інтеграцію з європейськими країнам", - додав Мендоза-Вілсон.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний податок на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

1 липня цей законопроект був підтриманий в парламенті в першому читанні.

5 липня асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами.

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Кабінет Міністрів України