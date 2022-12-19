Акцию на границе с Косово устроили сербские "вагнеровцы", - СМИ

Манифестация, которую провели 18 декабря несколько десятков активистов около пункта пропуска "Ярине" со стороны центральной Сербии, называлась "Сбор на Ярине, никогда (не быть) границе".

По сообщению сербских СМИ, среди манифестантов находились участники из центральной Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины.

Косовские медиа сообщили, что участие в акции приняли представители праворадикальных сербских организаций, в частности сербского отделения российской военизированной группы "Вагнера".

Так, среди организаторов протеста был серб Дамьян Кнежевич, связанный с "вагнеровцами".

"Мои братья из Черногории и Республики Сербия встречаются не в первый раз. Мы пришли показать, что мы есть, и продолжить баррикады. Мы не принимаем никакого соглашения, которое было подписано после Резолюции 1244", - заявил он во время акции.

Манифестанты призвали сербскую полицию "войти в Косово" и прорвали полицейское оцепление, установленное за 300 до КПП "Ярине" на сербской стороне границы. Митингующие отправились к переходу, однако в 50 метрах от него их остановили сербские правоохранители. Произошли столкновения, среди митингующих были задержанные.

Митинг сербов возле КПП "Ярине"(фото: facebook.com/BalkanObserverforUkraine)

Оставшись на сербской стороне границы, участники акции сожгли плакат с надписью "Брюссельское соглашение" (соглашение о нормализации отношений между Сербией и Косово, достигнутое при посредничестве ЕС). Раздавались также угрозы в адрес албанцев и миротворцев НАТО в Косово KFOR.

Представители KFOR накануне акции заблокировали КПП "Ярине" на севере Косово, установив, в частности, колючую проволоку. Миротворцы сообщили, что усиление военного присутствия осуществляется из-за возможного присутствия среди протестующих членов преступных группировок.

Во второй половине дня собравшиеся возле КПП "Ярине" манифестанты разошлись.