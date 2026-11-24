Стоимость пакета акций Nvidia, которым мог владеть президент США Дональд Трамп, могла вырасти на сумму до 15 млн долларов после возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Что известно об акциях Трампа

По данным издания, финансовые декларации Трампа свидетельствуют, что по состоянию на 30 сентября он мог владеть до 370 тысяч акций Nvidia. Последний из этих документов подали 5 ноября.

23 ноября акции компании выросли более чем на 30% после объявления о возвращении Хуанга. По расчетам FT, на этом фоне стоимость пакета американского президента могла увеличиться на сумму до 15 млн долларов.

Почему точная сумма неизвестна

Декларации не позволяют установить точное количество акций в собственности Трампа. По нижней границе оценки FT, он мог иметь около 32 тысяч акций, а прирост их стоимости мог составить примерно 1,3 млн долларов.

Кроме того, документы охватывают только период до конца сентября и не показывают, покупал или продавал Трамп акции Nvidia после этой даты.

Таким образом, речь идет о возможном росте стоимости его активов, а не о подтвержденной прибыли от продажи акций.