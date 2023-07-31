На акции в Батуми задержали украинку. МИД проверяет информацию

Он сообщил, что дипломаты видели информацию о задержании украинки и на данный момент проверяют ее.

Как пишут грузинские СМИ, во время акции против прибытия российских туристов в Грузию были задержаны 9 человек, в том числе гражданка Украины.

В частности, по данным издания "Новости Грузия", на вечер в Батуми запланирована новая акция протеста с требованием освободить всех задержанных. В настоящее время аресты участников акции продолжаются.

По данным журналистов, в настоящее время российских туристов с лайнера вывозят на автобусах на экскурсии. Их охраняет полиция. Один из автобусов с россиянами закидали бутылками и яйцами.

История с лайнером с россиянами в Грузии

27 июля круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами впервые попытался войти в порт Батуми (Грузия). Он направлялся из Сочи. Но войти в порт лайнеру не удалось - протестующие скандировали "Российский корабль, иди на...", "Абхазия - это Грузия". Эту акцию протеста поддержала и президент Грузии.

Отметим, что еще одну попытку зайти в грузинский город Батуми круизный лайнер осуществил 31 июля. Как и в прошлый раз, грузины запланировали акцию протеста на причале. Но в этот раз участников акции стали задерживать.