На акціях протесту в Білорусі в суботу затримали майже 30 осіб

Фото: МВС Білорусі (wikipedia.org)

У суботу, 29 серпня, на акціях протесту в Білорусі затримали 29 осіб. Усього акції пройшли в 24 населених пунктах країни.

Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

"Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 42 вогнища політичної активності громадян, у яких брали участь понад 8 500 чоловік. Заходи в підтримку миру, безпеки і спокою пройшли в Мінську, а також Вітебській, Гомельській і Мінській областях. Протестні акції відзначалися на території 24 населених пунктів країни", - сказано в повідомленні.

У МВС заявили, що в результаті проведених розглядів органи внутрішніх справ задокументували 35 порушень законодавства про масові заходи.

"До розгляду в суді справ по адміністративних порушеннях затримано 29 осіб", - відзначили в міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Мінська на проспекті Незалежності відбулася сутичка силовиків з активістами; відомо про затримання мінімум однієї людини.

Як писало РБК-Україна раніше, в центр Мінська ще до початку акції стягнули техніку і значну кількість бійців ОМОНу.

Відзначимо, вчора в Мінську на площі Перемоги пройшов жіночий марш солідарності. Спочатку було відомо, що в ході його правоохоронці затримали двох журналістів "Радіо Свобода".