Акція на підтримку Саакашвілі: у Грузії повідомили про перші затримання

У Грузії проходять акції протесту на підтримку Михайла Саакашвілі. Двоє людей в адміністративному порядку були затримані під час протестної акції.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Новини Грузія".
Затримані нецензурно облаяли засновника правлячої партії "Грузинська мрія", мільярдера Бідзіну Іванішвілі, прем'єра Іраклія Гарібашвілі та інших членів уряду Грузії.
Одночасно, пояснюючи причини затримання журналістам, в поліції заявили, що зазначені особи перебували в нетверезому стані і ображали оточуючих.
На місці сталася сутичка правоохоронців та інших учасників акції.
Близько двох десятків прихильників Саакашвілі провели ніч у наметовому містечку біля руставкой в'язниці, де утримується політик. Зараз біля центрального входу в пенітенціарну установу встановлено дев'ять наметів.