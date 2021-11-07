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Акція на підтримку Саакашвілі: у Грузії повідомили про перші затримання

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Тбілісі, Неділя 07 листопада 2021 14:03
Акція на підтримку Саакашвілі: у Грузії повідомили про перші затримання Фото: у Грузії повідомили про перші затримання на протестах (twitter.com/caucasianknot)
Автор: Анастасія Рокитна

У Грузії проходять акції протесту на підтримку Михайла Саакашвілі. Двоє людей в адміністративному порядку були затримані під час протестної акції.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Новини Грузія".

Затримані нецензурно облаяли засновника правлячої партії "Грузинська мрія", мільярдера Бідзіну Іванішвілі, прем'єра Іраклія Гарібашвілі та інших членів уряду Грузії.

Одночасно, пояснюючи причини затримання журналістам, в поліції заявили, що зазначені особи перебували в нетверезому стані і ображали оточуючих.

На місці сталася сутичка правоохоронців та інших учасників акції.

Близько двох десятків прихильників Саакашвілі провели ніч у наметовому містечку біля руставкой в'язниці, де утримується політик. Зараз біля центрального входу в пенітенціарну установу встановлено дев'ять наметів.

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Грузія Міхеіл Саакашвілі
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