Акція під Офісом президента на підтримку Стерненка: думка українців

Дві третини (65%) вважають, що потрібно учасників акції, які пошкодили будинок, змусити прибрати або виплатити компенсацію за завдані збитки. Ще 20% - за те, щоб завести проти них кримінальні справи, аж до ув'язнення. Тільки 9% за те, що не реагувати на це.

У цілому в кінці березня 43% опитаних не підтримують протестні акції в підтримку Сергія Стерненка, 23% підтримують, але не хочуть брати в них участь, 4% і підтримують, і готові брати участь. Байдуже до них відносяться 21% опитаних. За три тижні зросла кількість тих, хто не підтримує цих акцій.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.