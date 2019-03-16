Акція "Нацкорпуса" у Києві пройшла без сутичок

Правоохоронці повідомили, що обійшлось без сутичок

Акции сегодня, 16 марта, в Киеве прошли мирно и без столкновений. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"На акциях обошлось без столкновений, все прошло мирно. Все прошло на высшем уровне", - сказали в полиции.

Впрочем, на вопрос о том, будет ли охрана в усиленном режиме до конца дня, не ответили.

"Мы не видели разнарядку, поэтому сказать точно не могу", - добавил собеседник.

Напомним, в 12 часов активисты собрались на митинг на Майдане Независимости. Затем они двинулись через Европейскую площадь к Банковой. Активисты бросали в сторону правоохранителей, которые оцепили территорию АП, игрушечных свиней. Активисты скандировали: "Свинарчуков за решетку". Также они анонсировали еще одну акцию в следующую субботу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что перед митингом Порошенко в Полтаве задержали около десятка человек. По словам очевидцев, на Театральной площади города Полтава группа молодых людей с полузакрытыми лицами начала бросать в сторону сцены бутылки. В результате около десяти человек забрали в автозаки.