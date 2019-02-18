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Акція "Бандера, вставай!" у Києві відбулася без порушень

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 21:37
Акція "Бандера, вставай!" у Києві відбулася без порушень
Фото: акція у Києві (РБК-Україна)

Порядок забезпечували близько 200 поліцейських

Акція "Бандера, вставай!" біля Міністерства внутрішніх справ (МВС) у Києві 18 лютого пройшла без порушень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва

Як зазначається, на охорону правопорядку було залучено 200 правоохоронців. Зокрема, були залучені представники поліції діалогу

"Сьогодні у Києві відбулося кілька акцій, у тому числі під стінами Міністерства внутрішніх справ України. Акція відбулася без порушень", - повідомили в поліції. 

 

Фото: акція у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні біля Міністерства внутрішніх справ пройшла акція "Бандера, вставай!" з вимогою реформи правоохоронної системи. В акції взяли участь близько 200 осіб, в основному представники націоналістичних організацій.

РБК-Україна писало, що 9 лютого поліція затримала 10 активістів мітингу "Хто замовив Катю Гандзюк?". Пізніше активістів відпустили, проте не віддали частину речей, за якими вони вирішили повернутися. В результаті були повалені силовиками з криками: "Лягай, Бандера!".

Тоді правоохоронці затримали близько 40 осіб, які зібралися під Подільським районним відділом поліції після затримання учасників акції на Контрактовій площі.

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