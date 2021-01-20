Акціонери "Мотор Січі" просять суд допомогти змінити нелегітимну наглядову раду

Господарський суд Запорізької області 25 січня 2021 року розгляне по суті позов акціонерів ПАТ "Мотор Січ", що стосується повноважень наглядової ради компанії. Як відомо, через арешти акцій підприємства його акціонери не можуть провести збори й змінити керівні органи товариства, які втратили легітимність.

Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", термін повноважень наглядової ради АО не може перевищувати 3-х років, і цей термін у разі ПАТ "Мотор Січ" закінчився 30 березня 2020 р. Відповідно, наглядова рада ПАТ "Мотор Січ" не є легітимною і єдине, що в її компетенції зараз - скликати загальні збори акціонерів.

"В Господарський суд Запорізької області звернулася компанія Granum Corporation з позовом до ПАТ "Мотор Січ", в якому просить зобов'язати ПАТ "Мотор Січ" вчинити дії щодо підготовки, скликання та проведення річних зборів про повне припинення повноважень наглядової ради у складі, визначеному протоколом загальних зборів ПАТ "Мотор Січ" №24 від 30.03.2017, обрання нового складу наглядової ради", - сказано у визначенні суду за матеріалами позовної заяви акціонера компанії.

Проведення зборів акціонерів необхідно для приведення діяльності ПАТ "Мотор Січ" у відповідність з чинним законодавством, а також новими стандартами корпоративного управління для публічних акціонерних товариств.

Зокрема, у позовній заяві наголошується, що ПАТ "Мотор Січ" не призвело структуру свого корпоративного управління і Статут у відповідність з новим законом. А саме: наглядова рада не доукомплектована незалежними директорами - обрані лише 2 з 3-х; положення Статуту компанії (в т.ч. щодо повноважень загальних зборів акціонерів і спостережної ради, терміну повноважень членів спостережної ради тощо) не відповідають вимогам українського законодавства.

Як відомо, чинна наглядова рада ПАТ "Мотор Січ" в нинішньому складі була обрана 30 березня 2017 року і складається з топ-менеджерів, назначених екс-власником компанії В'ячеславом Богуслаєвим. Близько п'яти років тому він продав належний йому пакет акцій підприємства китайським інвесторам.

Нагадаємо, раніше Печерський райсуд р. Києва визнав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" потерпілою стороною від протиправних дій СБУ, за ініціативою якого було накладено арешт на акції підприємства.

Судовий вердикт було винесено в рамках кримінального провадження, ініційованого Державною бюро розслідувань.

У грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили українському уряду повідомлення про звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Китайські акціонери підприємства, сумарно контролюють понад 80% акцій компанії, мають намір стягнути компенсацію збитків у розмірі $ 3,5 млрд, який був заподіяно арештами акцій і блокуванням доступу до управління компанією.

Крім того, як раніше писало РБК-Україна, на 31 січня поточного року заплановано позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ", про що в системі розкриття інформації на Шанхайській фондовій біржі повідомила її акціонер Skyrizon, дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group.

У порядку майбутнього зборів, в тому числі затвердження нового статуту ПАТ "Мотор Січ", прийняття рішення про припинення повноважень всього складу наглядової Ради товариства у складі дев'яти осіб та обрання нового.

Акціонери ПАТ "Мотор Січ" були повідомлені про підготовку позачергових загальних зборів акціонерів, а документи і питання порядку денного доступні на спеціально створеному сайті.