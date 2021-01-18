Акціонери "Мотор Січі" офіційно повідомили, чому скликають збори на 31 січня

Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org)

До нинішнього часу понад 80% акціонерів ПАТ "Мотор Січ" підтримали проведення 31 січня поточного року позачергових загальних зборів, на якому планується повернути діяльність підприємства в правове русло, а також запобігти його захоплення нелегітимним менеджментом компанії.

Про це у своїй спільній заяві повідомили ініціатори скликання зборів, компанії-акціонери Skyrizon та "МС-4" (група DCH).

"Участь в управлінні акціонерним товариством - невіддільне і фундаментальне право кожного акціонера, а вищим органом управління будь-яким акціонерним товариством є загальні збори акціонерів. Згідно з діючим українським законодавством всі акціонерні товариства ЗОБОВ'ЯЗАНІ проводити такі збори не рідше 1 разу на рік (ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 16.08.2020 р.). Востаннє збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ" скликалося майже 4 роки тому - 30 березня 2017 року, що є серйозним порушенням прав власників акцій", - сказано в повідомленні на сайті зборів.

Автори документу наголосили, що колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, є наглядова рада. Однак наглядова рада підприємства до нинішнього часу втратила легітимність, оскільки була обрана ще 30 березня 2017 р., і законодавчо встановлений трирічний термін його повноважень закінчився ще 30 березня 2020 року.

Враховуючи цей факт, зараз наглядова рада підприємства має тільки одне право - скликати загальні збори акціонерів.

"Однак попри багаторазові звернення акціонерів ПАТ "Мотор Січ", діюча "наглядова рада" цю функцію не виконує. Такі дії ми розцінюємо як спробу захоплення підприємства і вважаємо необхідним провести загальні збори акціонерів найближчим часом", - йдеться в документі.

Skyrizon та "МС-4" також нагадали всім акціонерам, що з документацією по позачерговим загальним зборам можна ознайомитися на сайті mc-osa.com.ua.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що китайські інвестори офіційно повідомили на Шанхайській фондовій біржі про скликання 31 січня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ".

У порядку денному, зокрема, затвердження нового статуту ПАТ "Мотор Січ" та прийняття рішення по наглядовій раді. Повідомлялося, що акціонери підприємства отримали повідомлення про підготовку позачергового загальних зборів акціонерів, а також низка інших необхідних документів.

Водночас Вячеслав Богуслаєв на сайті "Мотор Січі" стверджує, що процедура, за якою скликаються збори, нібито супроводжується порушеннями законодавства, і що ні він, як його акціонер, ні інші акціонери не отримали офіційних повідомлень про проведення зборів.

Своєю чергою, виконавчий директор Антирейдерського союзу Андрій Семидідько вважає, що дії і публічні висловлювання Богуслаєва спрямовані на те, щоб всупереч закону зберегти за собою контроль над підприємством. На його думку, на "Мотор Січі" реалізована складна схема рейдерського захоплення.

"Є всі підстави для того, щоб вважати дії влади експропріацією інвестицій, йти в міжнародний арбітраж і вимагати від держави відшкодування $3,5 млрд шкоди, що, власне, і зробили китайці", - резюмує експерт.