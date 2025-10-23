ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Акционеры Tesla на пороге исторического решения: получит ли Маск рекордный пакет выплат

США, Четверг 23 октября 2025 03:25
UA EN RU
Акционеры Tesla на пороге исторического решения: получит ли Маск рекордный пакет выплат Фото: американский миллиардер Илон Маск и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Илон Маск призвал акционеров Tesla поддержать рекордный пакет выплат на 1 триллион долларов, вызвав споры среди инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Так, в завершение телефонной конференции по финансовым результатам Tesla Илон Маск, самый богатый человек мира, обратился к акционерам с просьбой одобрить его будущий пакет выплат на 1 триллион долларов. Акционеры будут голосовать по компенсационному пакету на ежегодном собрании компании, которое состоится 6 ноября в Остине.

Стоит отметить, что до этого момента разговор с акционерами был довольно стандартным: обсуждались инициативы Tesla в сфере искусственного интеллекта, роботы Optimus и сервис роботакси.

А дальше Маск выразил обеспокоенность, что его могут отстранить из-за рекомендаций консультантов ISS и Glass Lewis, которые, по его мнению, "не имеют никакого представления об интересах акционеров".

Кроме того, он также резко раскритиковал консультантов по вопросам голосования акционеров, которые выступили против плана.

"Я просто считаю, что должно быть достаточно контроля за голосованием, чтобы обеспечить сильное влияние, - но не настолько, чтобы меня не могли уволить, если я сойду с ума", - сказал Маск, перебивая финансового директора компании в завершение 75-минутной конференции.

В то же время, финансовый директор Tesla Вайбгав Танежа, выступая в конце конференции, заверил, что комитет совета директоров, который разрабатывал пакет компенсации, предусмотрел, что Маск не получит никаких преимуществ, если акционеры не получат значительной прибыльности.

Напомним, в 2024 году Илон Маск активно поддержал предвыборную кампанию Дональда Трампа, инвестировав в нее миллионы долларов. Вот только из-за политики Трампа, состояние Маска в апреле 2025 года опустилось до 297,8 млрд долларов.

Неожиданно для всех Маск ушел из DOGE и полноценно вернулся в бизнес.

И вот 1 октября состояние самого богатого человека на планете Илона Маска оценивалось в 500 млрд долларов. А сейчас Илон Маск находится на полпути к тому, чтобы стать первым в мире триллионером.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск
Новости
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию