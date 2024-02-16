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Акционеры GNT проигрывают в английском суде спор кредиторам из США

Фото: акционеры GNT проиграют в английском суде спор кредиторам из США (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Высокий суд Англии и Уэльса подтвердил всемирный арест активов (Worldwide Freezing Order, WFO) на 118 млн долларов совладельцев крупного зернового терминала "Олимпекс" в Одесском порту Сергея Грозы и Владимира Науменко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Партнеры не смогли обжаловать решение британского суда первой инстанции, который год назад арестовал их имущество по делу по иску кредиторов - фондов из США Argentem Creek и Innovatus.

Эти деньги GNT Group Грозы и Науменко в свое время привлекла для развития терминала, стоимость которого может составить более $350 млн.

Согласно решению суда, на имущество группы будет обращено взыскание. А Гроза и Науменко больше не смогут оспорить всемирный арест своих активов.

Науменко и Гроза внесли фактически половину активов группы в залог банкам Южный и Восток по долгам других подконтрольных им компаний. После активных действий кредиторов в 2023 году оба банка взыскали активы в залоге.

В январе 2023-го банк "Южный" взыскал активы (половина зернового терминала) и продал их за $4,3 млн. компаниям с орбиты агрохолдинга "Санолта" при оценочной стоимости терминала в $250-325 млн., по оценке "Кроу Украина", которую заказали сами же Гроза и Науменко для встречного иска кредиторам.

Подобным образом та самая "Санолта" получила "сухой порт", также принадлежавший GNT. Этот актив был взыскан банком "Восток" за $4,8 млн, хотя в 2020 году PwC оценила его в $18 млн. 8 февраля 2024-го Минюст аннулировал регистрацию этих залогов за новым владельцем.

Кроме того, известно, что арбитражный управляющий подал иски о признании недействительными договоров ипотеки в связи с фраудаторным (мошенническим) характером.

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