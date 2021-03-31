Акції Одеського НПЗ, годинники та квартири: Труханов подав декларацію

Мер Одеси Геннадій Труханов подав електронну декларацію за 2020 рік. Він задекларував 267 тисяч гривень зарплати, а також шість годинників, орендований автомобіль та акції компаній.

Про це свідчать дані його декларації в Єдиному реєстрі .

Доходи

Окрім заробітної плати, Труханов задекларував 283 421 гривню доходу від швейцарської фірми Contract Casa Sagl. LTD, яка орендувала його квартиру. У нього в збереженнях є 5 тисяч доларів готівкою, а також близько 390 тисяч гривень та 2562 долари на банківських рахунках.

Матір одеського мера має 1,3 млн гривень та 233 тисячі доларів готівкою, а на її банківських рахунках зберігається 17,7 тисячі євро, 1094 доларів та близько 8 тисяч гривень. Також мер Одеси вніс у декларацію деякий подарунок від дочки, який він оцінив в 600 тисяч гривень.

Нерухомість

Очільник Одеси задекларував нерухомість дочок Аліси та Катерини, а також їхньої матері - Тетяни Колтунової. Катерина володіє квартирою площею 149 квадратних метрів за майже 1,5 млн гривень, а Аліса та Колтунова разом придбала квартиру площею 296 квадратів за понад 4 млн гривень.

Також Труханов задекларував будинок в Одесі площею 252,4 квадратних метри, який на 71% належить його матері, а також земельні ділянки в Одесі та Вінницькій області площею 681 та 26,9 квадратних метрів. Сам мер Одеси володіє ще одною квартирою площею 131,8 квадратних метрів.

Автомобіль, годинники та ювелірка

Труханов задекларував позашляховик Land Rover, яку взяла в оренду його дочка Катерина в компанії "Лесор Одеса". Мер Одеси вніс у декларацію інформацію про шість наручних годинників відомих брендів Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet та A. Lange & Sohne, а також годинник Bovet та ювелірні прикраси матері.

Цінні папери

За даними декларації, Труханов володіє акціями "Одеського нафтопереробного заводу", а його матір - акції компанії "Комуненерготранс". А у жовтні 2020 року мати Труханова купила 42 облігації внутрішньої державної позики на понад 28 тисяч гривень.