На акції під Мінрегіоном побили поліцейського, відкрили справу

Фото: поліція (РБК-Україна)

У понеділок, 28 грудня, під будівлею Міністерства розвитку громад і територій проходила акція протесту проти корупції в будівельній сфері. В результаті спроби прорватися в будівлю відомства групи людей постраждав поліцейський.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Під час забезпечення правопорядку на безстрокової акції, група осіб намагалася прорватися до приміщення Міністерства розвитку громад і територій. При цьому чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському", - йдеться в повідомленні.

Порушник був затриманий. За фактом нападу на правоохоронця відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2. 345 Кримінального кодексу України.

За погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку грудня під будівлею Мінрегіону почалася безстрокова акція. Зокрема, люди протестують проти діяльності голови відомства Олексія Чернишова та народного депутата Олени Шуляк.

Додамо, що 26 жовтня Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючого обов'язки глави Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ). Ним стала Ірина Король.