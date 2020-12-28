ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На акції під Мінрегіоном побили поліцейського, відкрили справу

Київ, Понеділок 28 грудня 2020 14:51
На акції під Мінрегіоном побили поліцейського, відкрили справу
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 28 грудня, під будівлею Міністерства розвитку громад і територій проходила акція протесту проти корупції в будівельній сфері. В результаті спроби прорватися в будівлю відомства групи людей постраждав поліцейський.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Під час забезпечення правопорядку на безстрокової акції, група осіб намагалася прорватися до приміщення Міністерства розвитку громад і територій. При цьому чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському", - йдеться в повідомленні.

Порушник був затриманий. За фактом нападу на правоохоронця відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2. 345 Кримінального кодексу України.

За погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку грудня під будівлею Мінрегіону почалася безстрокова акція. Зокрема, люди протестують проти діяльності голови відомства Олексія Чернишова та народного депутата Олени Шуляк.

Додамо, що 26 жовтня Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючого обов'язки глави Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ). Ним стала Ірина Король.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Министерство регионального развития и строительстваполицияпроисшествие

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся