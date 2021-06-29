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На акції ФОПів чергова бійка. Цього разу під Офісом президента

Автор: РБК-Україна

На акції ФОПів в Києві сталася чергова бійка з правоохоронцями. Цього разу біля будівлі Офісу президента.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, невелика бійка за участю кількох підприємців і поліцейських сталася через те, що під Офіс президента не пропустили людей з вінками.

Фото: бійка на акції ФОПів (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фото: бійка на акції ФОПів (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фото: бійка на акції ФОПів (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відзначимо, сьогодні бійка між учасниками акції та правоохоронцями вже була на Майдані Незалежності. ФОПи збиралися пройтися маршем із труною і ритуальними вінками, але поліція заблокувала шлях. У коментарі РБК-Україна в прес-службі поліції сказали, що поки немає інформації про постраждалих і затриманих.

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КиївбійкаОфіс президентаФОП