Акції Apple досягли історичного максимуму на новинах про iPhone 13

Ціни на акції американської компанії Apple злетіли до історичного максимуму на новинах про новий смартфон iPhone 13. Капіталізація технологічного гіганта перевищила 2,5 трлн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple Insider.
Повідомляється, що за підсумками біржової сесії в понеділок ціни на акції Apple досягли позначки 153,49 долара. Таким чином, з початку 2021 року вони подорожчали на 18,3%. Попередній історичний максимум був зафіксований в серпні на рівні 151,12 долара.
Відзначимо, попит на акції Apple викликаний новинами про те, що новий iPhone 13 буде підтримувати супутниковий зв'язок.
За словами авторитетного інсайдера Мін-Чі Куо, новий флагман отримає модифіковану версію 5G-модему Qualcomm Snapdragon X60, що дозволить за допомогою супутника здійснювати дзвінки без покриття стільникової мережі.