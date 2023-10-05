Акцент на ПВО. О чем Зеленский договаривается в Испании: детали визита и заявления

Утром стало известно, что Зеленский примет участие в саммите Европейского политического сообщества. В своих соцсетях он сообщил, что наша страна наравне с другими европейскими странами будет обсуждать безопасность и стабильность, а источники РБК-Украина подтвердили, что президент лично прибыл в Гранаду.

На полях саммита пройдет работа в общих форматах и двусторонние встречи.

"Ключевое для нас, особенно перед зимой, - усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать", - анонсировал Зеленский и добавил, что привез предложения по усилению европейской безопасности.

Участие в III саммите Европейского политического сообщества началось с общения с прессой.

Главные вызовы: единство в Европе и защита Украины

По словам президента, главный вызов прямо сейчас - это сохранение единства в Европе.

"И я говорю не только о странах ЕС, но и о всей Европе. Я считаю, что это будет самым большим вызовом. Потому что Россия будет атаковать информационно, дезинформацией, фейками", - отметил Зеленский.

Вторым вызовом он назвал защитный щит на зиму для Украины.

"Потому что зимой на нас будет много атак разными видами российских ракет, иранскими дронами", - добавил он.

Украине некогда волноваться из-за США. Байден обещал 100%-ю поддержку

У украинского президента спросили, волнуется ли он по поводу последних политических в США. Где после отставки Кевина Маккартни длительное время может быть заблокирована работа Палаты представителей, без одобрения которой вряд ли Украина получит дополнительные миллиарды помощи.

"Я думаю, в Украине мы перестали волноваться с первого дня полномасштабной войны. Поздно нам уже волноваться. Я думаю, нам нужно работать", - ответил он.

Зеленский добавил, что во время визита в США американский коллега Джо Байден заверил его в сохранении поддержки как Белого дома, так и обеих партий в Конгрессе.

"В США сложный избирательный период, разные голоса раздаются, некоторые из них очень странные. Мы будем говорить об этом сегодня", - подчеркнул он.

Позже данный вопрос он затронет в обращении к участникам саммита.

Испания предоставит оборонный пакет с ПВО и артиллерией

На полях саммита Зеленский провел встречу с и.о. премьер-министра Испании Педро Санчесом. Стороны обсудили новый военный пакет, куда войдут средства ПВО, артиллерия и антидроновые системы.

Фото: Педро Санчес и Владимир Зеленский обсудили поставки ПВО (president.gov.ua)

Кроме того, Зеленский выразил надежду на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС еще под председательством Испании, то есть до конца 2023 года. Санчес в ответ заверил, что Мадрид поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

"Мы разделяем общую цель обеспечения безопасности и стабильности нашего общего европейского дома", - отметил он.

Санчес также заявил о намерении помочь в защите критической инфраструктуры и повторил предложение обучения украинских военных, а также обещание предоставить технику для разминирования. Ожидается, что Испания также поможет с поставками энергетического оборудование в преддверии возможных российских атак.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что по итогам визита в Испанию украинская сторона получит больше систем ПВО. По его словам, у Зеленского есть конкретные договоренности, но сейчас их не могут озвучить.

Италия тоже готовит пакет для Украины

Зеленский также встретился с итальянским премьером Джорджией Мелони. И рассказал ей о ситуации на фронте и об украинской наступательной операции.

"Любое ослабление военной помощи Украине будет способствовать усилению оккупантов и повторным попыткам захватить новые украинские территории", - подчеркнул он.

В контексте подготовки следующего оборонного пакета от Италии стороны обсудили возможности усиления украинской ПВО для защиты мирных людей и зерновой инфраструктуры. Вероятнее всего, речь идет об Одесском регионе.

Фото: Джорджия Мелони и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Отдельно обсуждалось соглашение с Италией о гарантиях безопасности для Украины, а также то, как будущее председательство Рима в G7 может помочь украинской стороне.

Министр обороны Гвидо Крозетто подтвердил, что Италия будет оказывать военную поддержку Украине, сколько потребуется. Хотя местные СМИ обращают внимание на разногласия по поводу следующего пакета помощи. Возможно, в него войдут зенитные системы, боеприпасы или средства для борьбы с дронами, включая глушители частот.

Выступление на саммите: основные заявления

Европа должна быть единой, чтобы не превратиться в Харьков

Зеленский на саммите рассказал о Харькове с населением в 1,2 млн человек на расстоянии 40 км от России. По его словам, время подлета ракеты С-300 составляет менее трех минут, и такие ракеты разрушили тысячи домов, школ, церквей и других объектов.

Несмотря на это Харьков живет и работают все ключевые институции. Дети вынуждены учиться дистанционно, но город нашел один вариант - более тысячи учеников ходят на занятия на станции метро.

"И метро для города-миллионника - единственный безопасный вариант собрать детей вместе для учебы в школе. Вот что такое соседство с Россией... Уважаемые лидеры! Достаточно ли в ваших городах станций метро, на которых можно было бы организовать защищенное школьное обучение детей, если угрозы России будут реализованы? А она готовится их реализовать", - отметил президент.

Заморозка войны приведет к критическому моменту в 2028-м

Зеленский обратил внимание, что сейчас Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы. Наиболее опасный - пауза в войне, замораживание ситуации, который лишь оттянет во времени новый критический момент.

"Если России дать адаптироваться сейчас, к 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно силы напасть на страны, находящиеся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки", - заявил он.

По его словам, нужен такой формат поддержки пострадавших наций, чтобы руина больше никуда не могла распространиться. Украина, Молдова, Грузия и Беларусь будут нуждаться в поддержке, чтобы не оставить России шансов сломить их суверенитет.

"Агрессора наиболее надежно нейтрализует поражение. Поражение в войне. Именно сейчас и в Украине у нас с вами есть возможность нанести фундаментальное поражение агрессии России", - добавил он.

Америка переживает политическое торнадо. Но Европа не должна спускать паруса

Владимир Зеленский прошелся и по политической ситуации в США. По его мнению, Америка переживет политическое торнадо благодаря сильной демократии.

"Недавно я находился в Вашингтоне. Общался с президентом Байденом. Общался с конгрессменами - обе партии, обе палаты. Они абсолютно поддерживают защиту свободы и понимают, что Россия и другие враги нашего с вами образа жизни хотят пользоваться последствиями политических штормов", - отметил он.

Он также напомнил, что Америка раньше помогала Европе, и теперь Европе "важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм", а вместе с США защищать общие ценности и пространство свободы.

Первая встреча с премьером Армении

На полях саммита в Гранаде Зеленский провел первую встречу с армянским премьером Николом Пашиняном.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты", - отметил он.

Фото: Владимир Зеленский впервые встретился с Николом Пашиняном (president.gov.ua)

Президент опубликовал фото с Пашиняном, других подробностей нет.

От Франции будет больше хороших новостей

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждалось укрепление противовоздушной обороны Украины, безопасности Одесской области и Черного моря.

"Все наши предварительные договоренности … претворяются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов", - подчеркнул Зеленский.