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Активи Януковича у Швейцарії будуть заморожені ще максимум три роки, - посольство

Автор: Андрій Василюк

Швейцарія нагадала Україні, що замороження активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення триватиме ще максимум три роки. Це передбачено законодавством цієї країни.

Про це повідомляє посольство Швейцарії в Україні у Twitter.

Зазначається, що сім років тому Федеральна Рада Швейцарії ухвалила рішення про заморожування всіх активів Віктора Януковича та його оточення у Швейцарії. Як підкреслює посольство, цим заходом уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських державних коштів.

Дипломати зазначають, що процес повернення цих активів досі триває.

"З того часу швейцарські органи влади тісно співпрацюють з партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українському народу на підставі судових рішень про їхнє незаконне походження. Згідно законодавства, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за даними Державної служби фінансового моніторингу, на закордонних рахунках заблоковано активи екс-чиновників часів Януковича на загальну суму 107,19 млн, 15,87 млн ​​євро і 135,01 млн швейцарських франків. Кошти арештовані в таких країнах, як Австрія, Велика Британія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.

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