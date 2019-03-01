Активи Брокбізнесбанку виставили на продаж за зниженою ціною

Стартова ціна активів складе майже 257 млн гривень

Активы ликвидированного "Брокбизнесбанка" в марте выставят на продажу по сниженной цене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Сообщается, что 22 марта в системе ProZorro.Продажи пройдут торги по реализации активов "Брокбизнесбанка" по стартовой цене 256,94 млн гривен при балансовой стоимости активов в 23,829 млрд гривен. В состав лота вошли права требования и другие имущественные права по 493 кредитным договорам, а также права требования по 204 кредитным договорам, которые заключены с физлицами и обеспечены ипотекой. Торги пройдут по голландской модели аукциона с поэтапным снижением цены, которая будет определена рынком, по результатам открытого аукциона.

Отметим, до этого 11 февраля лот выставлялся по стартовой цене более 1 млрд гривен.

Напомним, ликвидация "Брокбизнесбанка" началась в июне 2014 года. В этом году Фонд гарантирования планирует завершить ликвидацию. По состоянию на конец февраля 2019 года вкладчики получили более 2,6 млрд гривен в пределах выплаты гарантированной суммы возмещения.

Общая сумма требований кредиторов превышает 11 млрд гривен, из которых фондом удовлетворено более 1 млрд. Поступления от продажи активов банка с начала ликвидации составляют 1,1 млрд.