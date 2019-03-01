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Активи Брокбізнесбанку виставили на продаж за зниженою ціною

Новини » Фінанси    01.03.2019 - 15:20
Активи Брокбізнесбанку виставили на продаж за зниженою ціною
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Стартова ціна активів складе майже 257 млн гривень

Активи ліквідованого "Брокбізнесбанку" в березні виставлять на продаж за зниженою ціною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізосіб.

Повідомляється, що 22 березня в системі ProZorro.Продажі пройдуть торги з реалізації активів "Брокбізнесбанку" за стартовою ціною 256,94 млн гривень при балансовій вартості активів в 23,829 млрд гривень. До складу лота увійшли права вимоги та інші майнові права за 493 кредитними договорами, а також права вимоги за 204 кредитними договорами, які укладені з фізичними особами та забезпечено іпотекою. Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону з поетапним зниженням ціни, яка буде визначена ринком, за результатами відкритого аукціону.

Відзначимо, до цього 11 лютого лот виставлявся за стартовою ціною понад 1 млрд гривень.

Нагадаємо, ліквідація "Брокбізнесбанку" почалася в червні 2014 року. У цьому році Фонд гарантування планує завершити ліквідацію. Станом на кінець лютого 2019 року вкладники отримали понад 2,6 млрд гривень в межах виплати гарантованої суми відшкодування.

Загальна сума вимог кредиторів перевищує 11 млрд гривень, з яких фондом задоволено понад 1 млрд. Надходження від продажу активів банку з початку ліквідації становлять 1,1 млрд.

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