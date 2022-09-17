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Активний циклон погіршить погоду в Україні: прогноз на 18 вересня

Фото: активний циклон погіршить погоду в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні завтра, 18 вересня погіршиться через активний циклон. Грозові дощі з сильним вітром накриють країну, а на заході очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні 18 вересня

За даними синоптиків, завтра в західних, північних та центральних областях очікуються значні дощі та грози (оголошений І рівень небезпечності, жовтий).

Тим часом у Карпатах прогнозують сильний дощ з мокрим снігом, на високогір'ї можливе утворення снігового покриву (оголошений ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Стовпчики термометрів вночі в середньому становитимуть +7 +12 градусів вночі, а вдень +13 +20. При цьомуна півдні та сході країни вночі +12 +18, а вдень +21 +28, На високогір'ї Карпат вночі та вдень від о до +5 градусів.

Погода в Києві

Завтра в столиц вночі без істотних опадів. Вдень дощ та місцями гроза. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме +9 +11 вночі, а вдень +15 +17 градусів.

Нагадаємо, що сьогодні погода в Україні буде вологою та з дощами майже у всіх регіонах.

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Погода в Україні