Дощі не відступлять: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 17 вересня, буде волога погода. При цьому у деяких областях очікується невелике потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опадів не передбачається лише у Львівській, Волинській та Рівненській областях. На решті території прогнозуються дощі з грозами.

Вітер південно-західний з поривами до 12 м/с. У східних та південних областях очікується потепління.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +8 +11 градусів, вдень +14 +18;

на заході вночі +8 +12, а вдень +14 +18 градусів;

у східних областях вночі +13 +15 градусів, вдень +22 +24;

на півдні країни вночі +15 +18, а вдень +23 +26 градусів;

у центральних областях вночі +11 +15 градусів, вдень +16 +24.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні теж очікують грозові дощі. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі буде +10 +12 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +16 +18 градусів.