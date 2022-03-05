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Активних дій противник не вчиняє, але робить окремі тактичні рухи, - Арестович

Автор: Світлана Мащенко

Станом на 5 березня російський ворог не чинить активних дій, а робить окремі тактичні рухи.

Про це заявив Олексій Арестович, радник голови ОП, в денному брифінгу.

За його словами, ці тактичні рухи покликані покращити позицію ворога і забезпечити постачання. Проте у ЗСУ все під контролем.

"Збройні сили України все контролюють, покращують власні позиції. Наносять окремі контрудари, авіаційні артилерійні ураження противника", - звітував Арестович.

Зокрема, зранку 5 березня був нанесений потужний удар по ворогу в районі Херсону. Зараз втрати з'ясовуються.

Наразі ворог вже втратив понад 10 тисяч особового складу.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що 74% американців за безпольотну зону над Україною.

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