ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Активні бої в Україні завершаться через 7-9 тижнів, - естонська розвідка

Новость на русском →
П'ятниця 02 вересня 2022 19:31
Активні бої в Україні завершаться через 7-9 тижнів, - естонська розвідка Фото: Активні бої в Україні завершаться через 7-9 тижнів (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитро Браславський

Естонська розвідка доповідає, що активні бої в Україні завершаться через 7-9 тижнів, а потім війна буде статичною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"До закінчення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів - залежно від того, коли зіпсується погода. Потім до весни ми матимемо справу зі статичною війною, яку ми зараз спостерігаємо у Донецькій та Луганській областях", - заявив голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг.

За його словами, вихід українських військ до Дніпра усуне небезпеку того, що російські війська спробують просунутися у напрямку Одеси.

"Маловірогідно, що за цей час вдасться звільнити всю територію України. Для успішного наступу потрібна триразова перевага сил", - заявили у розвідці.

Проте поступові успіхи українських військових на Херсонському напрямку, знижують можливості окупаційної влади провести там "референдум".

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна повідомляло, чи вщухнуть бойові дії в Україні восени.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Війна в Україні
NEWS
Київ знову накрив їдкий смог
Київ знову накрив їдкий смог
DAILY
Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх