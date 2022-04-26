Активні бої точаться на декількох напрямках, ворог зазнає втрат, - зведення Генштабу

Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом.

На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування Харкова та вогневе ураження підрозділів ЗСУ та об'єктів критичної інфраструктури.

Рашисти намагаються проводити наступ у напрямку н.п. Заводи. Там тривають бойові дії.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти переміщують пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення. Противник здійснює вогневий вплив по позиціях військ ЗСУ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення, так:

на Сєвєродонецькому напрямку війська РФ ведуть бойові дії в районі Рубіжного;

війська РФ ведуть бойові дії в районі Рубіжного; на Попаснянському напрямку окупанти намагаються опанувати Попасну - тривають бої;

окупанти намагаються опанувати Попасну - тривають бої; на Авдіївському напрямку ворог без успіху намагається вести наступальні дії;

ворог без успіху намагається вести наступальні дії; на Курахівському напрямку ворог без успіху здійснював наступальні дії в напрямку Новомихайлівки та Мар'їнки;

ворог без успіху здійснював наступальні дії в напрямку Новомихайлівки та Мар'їнки; на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку Трудолюбівки - тривають бої.

Також російські загарбники блокують і масовано обстрілюють українські підрозділи в районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював поодинокі обстріли підрозділів ЗСУ по всій лінії зіткнення. Фіксується розвідувальна активність в районі адмінкордону Миколаївської області.

У районі н.п. Велика Олександрівка Херсонської області бійці ЗСУ знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога - попередньо, було вбито понад 70 окупантів, точна кількість уточнюється.

Також підрозділи рашистів зазнали втрат в особовому складі в районі н.п. Новодмитрівка та Білоусове.

Окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України.

Підрозділи ЗС рф намагаються здійснювати повітряну розвідку над територією Одеської області, і зазнають втрат.

На Волинському та Поліському напрямках не було суттєвих змін у стані, положенні та характері дій військ РФ. Активних дій тут окупанти не проводили. Певні підрозділи ЗС Білорусь на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

На Сіверському напрямку не виявлено ознак формування ворогом ударного угруповання для відновлення наступу. У суміжних з Україною районах російських Брянської, Курської та Бєлгородської областей рашисти посилили охорону кордону та пунктів пропуску, проводять інженерне обладнання позицій. У прикордонних районах окупанти посилили протидиверсійні заходи.

Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за минулу добу уразили 10 повітряних цілей ворога: 3 літаки, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня і 3 крилатих ракети.

Українські військові за минулу добу на Донбасі відбили 6 атак військ РФ, знищивши 4 танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої техніки, 15 одиниць автомобільної техніки, 2 паливозаправники та 1 зенітну установку.