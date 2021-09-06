Активність прокремлівських тролів помітили у західних ЗМІ: працюють на підтримку Путіна

Дослідницький інститут злочинності і безпеки Кардіффського університету (Великобританія) заявив, що в коментарі популярних видань Великобританії, США, Франції, Італії, Німеччини проникли прокремлівські тролі.

Університет провів дослідження, в якому йдеться про підвищену активність таких тролів в рамках "великої операції впливу", яка "свідчить про російську державну операцію".

Тролі проникають в такі відомі видання, як The Times, Daily Mail( Великобританія), Fox News, Washington Post (США), Der Spiegel (Німеччина), Le Figarо (Франція), La Stampa (Італія), де вони публікують коментарі на підтримку президента Росії Володимира Путіна і проти Великобританії, США та інших західних союзників.

Ці коментарі потім будуть використовуватися російськими державними ЗМІ в статтях, які стверджують, що вони відображають настрої, наприклад, читачів Daily Mail або Times, тоді як насправді вони використовували фальшиві коментарі, розміщені тролями. Після цього ЗМІ посилюватимуть новинні повідомлення, засновані на фіктивних коментарях читачів.

Дослідники вважають, що використовувана тактика "призначена для того, щоб донести до ЗМІ прокремлівські ідеї й позиції у відповідь на історії, пов'язані з геополітичними інтересами Росії. Потім вони публікуються в російських ЗМІ, щоб представити навмисно спотворену картину Західної громадської думки".

новинні веб-сайти стали легкою здобиччю для тролів через відсутність перевірок безпеки.

"Тестування на проникнення процесів реєстрації, пов'язаних з цими сторінками коментарів читачів в декількох ЗМІ в різних країнах, виявило відсутність заходів безпеки для запобігання, стримування або виявлення спроб іноземних державних операторів діяти описаним чином", - йдеться в повідомленні.