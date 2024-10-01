Активность российских ДРГ на территории Украины значительно уменьшилась, - ГПСУ

Российские ДРГ на территории Украины

Напомним, ранее российские войска постоянно использовали ДРГ для атак в приграничье Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

В частности, в начале июля в Институте изучения войны сообщали о бое в районе Журавки Сумской области.

Тогда в Сумской ОВА рассказали, что такой бой, как недавно произошел в приграничье Сумской области, в районе Журавки, происходит не впервые. Например, российские ДРГ пытались занять и село Лукашовка, но понесли значительные потери.

Что касается Харьковской области, то в то же самое время РФ пыталась создать еще одну дополнительную точку напряжения на севере Харьковской области, а именно в селе Сотницкий Казачок, куда предприняла попытку захода ДРГ.

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