Активна фаза війни в Україні може затягнутися до зими, - Скібіцький

На його думку, активні бої можуть затягнутися, оскільки російський президент Володимир Путін не відмовиться від своїх планів.

"Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць або це буде жовтень або буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тієї допомоги, яку нам надають", - зазначив Скібіцький.

Він підкреслив, що на сьогодні наводять кілька дат. Зокрема, 11 вересня в Росії пройде єдиний день голосування, і до цієї дати прив'язують проведення "референдумів" на окупованих територіях. Крім того, 7 жовтня Путіну виповнитися 70 років і, можливо, військові захочуть зробити йому подарунок.

"До кінця року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес", - додав Скібіцький.