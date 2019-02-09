Актививсты обстріляли будинок Авакова з салютних установок

На даний момент акція закінчилася, активісти повернулися до будівлі Подільського райвідділу

Активисты обстреляли из салютных установок спецкомлекс "Фортеця", где проживает министр внутренних дел Арсен Аваков из-за задержанных на акции "Кто заказал Катю Гандзюк?". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

"Сегодня мы увидели симбиоз Юлии Тимошенко и Арсена Авакова. Сегодня мы увидели очередной этап полицейского террора", - заявил активист Роман Синицин.

Как писало РБК-Украина, активисты нанесли на забор усадьбы Авакова надпись "БЮТ заказал Гандзюк". После этого они зажгли файеры и скандировали "Свободу политзаключенным" и "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Напомним, что задержанных перед выступлением Юлии Тимошенко на Контрактовой площади и в результате последовавшей стычки с правоохранителями до сих пор удерживают в Подольском районном отделе полиции.

Кроме того, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время акции под Подольским райотделом. По факту нарушения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины.