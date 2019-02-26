Активісти закидали петардами будинок сина Гладковського

Їх звинувачують у розкраданні державних грошей, виділених на посилення обороноздатності

Под Киевом активисты обстреляли салютами и закидали петардами дом сына первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Националисты обвиняют семью Гладковских в разворовывании государственных денег, выделенных на усиление обороноспособности.

Они нарисовали символическую "дорогу крови" перед усадьбой Игоря Гладковского и зажгли файера, от которых загорелась лужа красной краски. Потом активисты обстреляли дом из салютных установок и разбили окна камнями.

Силовики оттеснили их от дома, однако стороны договорились не применять друг к другу силу, потом активистам дали покинуть территорию коттеджного поселка.

Фото: акция под домом Игоря Павловского (РБК-Украина)

Напомним, под Киевом сегодня, 26 февраля, активисты националистических организаций проводят акцию "Разворовываешь оборону Украины - отрубим руки!" под усадьбой сына первого заместителя Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского.

Игорь Гладковский и его отец - первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский оказались в центре коррупционного скандала из-за схемы обогащения на государственных закупках для потребностей обороны. Об этих фактах стало известно благодаря расследованию программы "Наши гроши", которое длилось три года.

После выхода сюжета Олег Гладковский попросил приостановить действие его полномочий на период проверки фактов, изложенных в расследовании. Его сын с свою очередь пообещал подать на журналистов в суд.

Президент Петр Порошенко поддержал приостановку полномочий Олега Гладковского на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.