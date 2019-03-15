Активісти підтримали позицію Порошенка щодо енергонезалежності від Росії

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

За останні роки у цьому напрямку було зроблено чимало, вважають активісти

Активісти та представники громадських організацій, що долучилися до ініціативи #Команда_Порошенка, підтримали позицію президента України Петра Порошенка щодо забезпечення енергонезалежності України від Росії. Про це вони повідомили під час прес-конференції "Енергетична незалежність України як основа національної безпеки".

"Перш за все я хочу наголосити, що здобуття енергонезалежності України – це ще один справжній крок "геть від Москви". І за останні роки у цьому напрямі зроблено досить багато. Завдяки наполегливості президента Порошенка Україна врешті решт змогла відмовитись від російського газу, який майже всі роки незалежності фактично був одним з основних інструментів впливу та тиску на нашу країну. Ми зіскочили з цієї газовою голки", – відзначила президент Молодіжного центру Атлантичної ради України Оксана Григор'єва.

Вона зазначила, що Росія неодноразово маніпулювала цим питанням та погрожувала взагалі припинити постачання газу до нашої країни і різні уряди та президенти "танцювали під цю дудку Москви".

"Але Петро Порошенко припинив цю практику та позбавив Кремль можливості втручатися у наші внутрішні справи. Це велика заслуга Петра Порошенка. Саме за каденції чинного президента наша країна змогла відмовитись від російського газу та укласти контракти на постачання палива з надійними європейськими країнами", – заявила Григор’єва.

За словами громадського діяча Федіра Губенкова, ще одним аспектом енергонезалежності України є енергоефективність.

"Треба приділяти більше уваги утепленню домівок та модернізації систем опалення. Все це допоможе зекономити 3,5 млрд доларів на рік. Це вже компетенція органів місцевої влади, однак президент Порошенко тримає на контролі це питання", – розповів Губенков.

Він також вважає, що розвиток альтернативної енергетики в Україні зробить країну більш незалежною від постачання енергоресурсів. І це ще один важливий напрям, над яким теж працює Порошенко.

"Для цього президент проводить масштабну роботу щодо залучення міжнародних інвестицій у цю сферу. На економічному форумі у Давосі президент Порошенко підписав інвестиційну угоду на будівництво найбільшої вітрової електростанції в Європі. Бюджет цієї угоди – 400 млн євро, і це найбільший інвестиційний проект в Україні з 2014 року", – вважає громадський діяч Руслан Синєгуб.

Крім того, заявив активіст, широке впровадження відновлювальної енергетики допоможе реально знизити тарифи для населення, адже зелена енергія коштує значно дешевше.

"Поки популісти розповідають зі своїх трибун, що знизять тарифи у 3-4-5 разів, під керівництвом Порошенка в країні вже відбувається революція в енергетичній сфері, впроваджуються сучасні енергетичні проекти, залучаються інвестиції, які підсилюють енергобезпеку країни. У цьому і є суттєва різниця між пустими словами та реальними справами. І я певен, що нам треба зробити все, щоб країну не згорнули з цього шляху", – підсумував Синєгуб.