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Активистка о протестах в Грузии: до перелома ситуации остались считанные дни

Среда 04 декабря 2024 18:25
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Активистка о протестах в Грузии: до перелома ситуации остались считанные дни Иллюстративное фото: в Грузии продолжаются протесты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Протесты в Грузии могут достичь своей цели уже в ближайшие дни. Но для этого необходимо еще "немного встряхнуть" правительство.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявила общественная активистка, кураторка и художница Наталья Васадзе.

"Протесты могут продолжаться до тех пор, пока правительство не сделает то, что от них просят", - заверила Васадзе.

Она обратила внимание, что в сети распространяют месседж от правительства, что оно якобы не понимает цели протестов.

Васадзе объяснила, что граждане Грузии протестуют против результатов выборов, которые "не имеют ничего общего с тем, что думают грузины". Поскольку сейчас "85% граждан считают, что их страна должна стать членом ЕС и выборы были неправильными".

"Я думаю, что это (достижение цели протестов - ред.) будет очень скоро. Я думаю, что надо считать дни. Полиция уже не сможет. Мы уже знаем часть людей, которые выходят против населения. Я думаю, что они сами боятся. Я думаю, что скоро все разломается, нужно только еще немножко их встряхнуть и они в какой-то момент все поймут", - считает Васадзе.

Активистка отметила, что сейчас в Грузии еще ждут поддержки со стороны США и Евросоюза, а также санкций.

Протесты в Грузии

Напомним, протесты в Грузии начались после того, как на парламентских выборах с большим отрывом победила пророссийская партия "Грузинская мечта".

Оппозиционные партии не признали результатов выборов, их лидеры также участвуют в протестах против власти.

Протесты в Тбилиси проходили и вчера, 3 декабря. Протестующих разогнал спецназ.

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