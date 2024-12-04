Активистка о протестах в Грузии: до перелома ситуации остались считанные дни

Протесты в Грузии могут достичь своей цели уже в ближайшие дни. Но для этого необходимо еще "немного встряхнуть" правительство.

"Протесты могут продолжаться до тех пор, пока правительство не сделает то, что от них просят", - заверила Васадзе.

Она обратила внимание, что в сети распространяют месседж от правительства, что оно якобы не понимает цели протестов.

Васадзе объяснила, что граждане Грузии протестуют против результатов выборов, которые "не имеют ничего общего с тем, что думают грузины". Поскольку сейчас "85% граждан считают, что их страна должна стать членом ЕС и выборы были неправильными".

"Я думаю, что это (достижение цели протестов - ред.) будет очень скоро. Я думаю, что надо считать дни. Полиция уже не сможет. Мы уже знаем часть людей, которые выходят против населения. Я думаю, что они сами боятся. Я думаю, что скоро все разломается, нужно только еще немножко их встряхнуть и они в какой-то момент все поймут", - считает Васадзе.

Активистка отметила, что сейчас в Грузии еще ждут поддержки со стороны США и Евросоюза, а также санкций.