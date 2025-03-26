Активисты указали на нарушение экологических норм возле острова Водников: что известно

Одна из компаний, принадлежащая группе "Ковальская" занимается намывом песка с нарушением норм, а контролирующие и правоохранительные органы пренебрегают обращениями местных жителей, которые страдают от громких работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий общественного активиста и предпринимателя Евгения Шевченко.

"Уже который месяц киевляне просыпаются под звуки гудящих моторов барж и земснарядов компании "Ковальская", добывающей песок со дна реки Днепр - возле столичных Осокорков и острова Водников. Для понимания проблемы: представьте, что вам под окна подогнали мусоровоз, и он по кругу загружает и выгружает мусор, состоящий из консервных банок и старого рояля. К процессу подключены громкоговорители, а само действо начинается в 5 утра и продолжается до глубокой ночи. И так каждое утро, день за днем, месяц за месяцем", - отметил он.

По его словам, местные жители обращались в различные инстанции, однако результата нет.

"Водная полиция и ее начальник Юхта Александр говорит, что они "тупо не имеют полномочий", Киевская городская военная администрация и ее глава Тимур Ткаченко лично продолжает еженедельно выдавать "Ковальской" разрешение на движение барж, в том числе во время нерестового запрета, Минэкологии, выдавшее разрешение на добычу песка с многочисленными нарушениями действующего законодательства, никак не контролирует последствия, не обращает внимания на многочисленные жалобы местных жителей, и почему-то не видит угрозы экологической катастрофы", - подчеркнул Шевченко.

Он подчеркнул, что по факту государство и город заплатят деньгами налогоплательщиков, когда возникнет необходимость укреплять берег.

"Так же, как киевляне годами платят за бесконечные ремонтные работы Южного моста, под которым "Ковальская" таким же образом размыли дно. Отдельный вопрос, когда с барж в очередной раз разливается горючее и уничтожает водоем и его живой мир", - добавляет он.

Вместе с тем. По его информации, заместитель генпрокурора в прошлом году согласился с коллективным заявлением по этой ситуации, направил в суд требование об отмене данной лицензии, но Киевский окружной админсуд в лице судьи Кочановой П.В. уже больше года не в состоянии вынести решение

Напомним, год назад компанию из группы "Ковальская" был запущен процесс по лишению права добывать песок в Киеве. Заместитель генерального прокурора обратился в Киевский окружной административный суд (КОАС) с иском, которым просит признать противоправными ряд действий и решений Государственной службы геологии и недр Украины, Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых и отменить специальное разрешение №6346, предоставленное ООО "Сенд Контракт" на добычу песка месторождения "Осокоры" в Киеве.