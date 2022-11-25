Активисты подали в НАБУ заявление о совокупных преступлениях экс-нардепа Микитася

"Микитась разорил "Укрбуд", замешанный в куче банальных разбоев, краже людей… Он прямо из СИЗО пытается по банальной рейдерской схеме завладеть имуществом стратегической компании (кстати, единственной в Украине, которая строит метрополитены) "Киевметрострой". Схема проста - когда-то Микитась держал под контролем компанию "Укрметротоннельстрой" (до банкротства). Они придумали, что якобы в 1995 году эта компания отдала свое имущество "Киевметрострою", которая всю жизнь строила метро, было открыто дело. Вроде бы "Киевметрострой" завладел незаконно имуществом "Укрметротоннельстроя" а к делу добавили "свидетельства" подельника Микитася Токарева, который долгое время был акционером "Киевметростроя" (все никак не может от кормушки отойти). Весь этот бред делается только для того, чтобы арестовать имущество, заблокировать работу "Киевметростроя" и поставить или свою охрану, или вроде бы передать имущество на хранение, а затем разворовать", - заявил эксперт.

По его словам, в военное время это мародерство группой лиц. Кроме того, прокурорам не мешает даже тот факт, что имущество "Киевметростроя" передано в военное время в ВСУ, а в общежитиях компании живут вынужденные переселенцы.

"Кроме НАБУ мы подали обращение в Офис генпрокурора, президенту, а также пришлем все материалы депутатам Европарламента, специализирующимся на антикоррупционных вопросах. С ними мы уже подписали меморандумы, они будут уже от себя писать документы, и держать вопросы на контроле", - добавил Будник.

Напомним, 18 октября стало известно, что Микитась был задержан на попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова. Он пытался "убедить" городского голову заключить с подконтрольными ему компаниями контракт по строительству метрополитена в городе вне конкурса.

Также мы писали, что Микитася подозревают в заказном похищении и вымогательстве. Полиция считает его заказчиком угона киевского юриста, которого он требовал 800 тысяч долларов.