Активіст Стерненко звинуватив поліцію в незаконному стеженні

На автомобіль Стерненка були встановлені GPS-трекери

Один из двух GPS-трекеров, которые были установлены на автомобиль общественного активиста Сергея Стерненка, принадлежит одесской полиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает РБК-Украина.

"Я имею основания утверждать со 100% уверенностью что устройство, с помощью которого отслеживали мои перемещения, использовалось сотрудниками одесской полиции", - заявил он.

По словам Стерненка, в день обнаружения трекеров, через полчаса после этого, ему позвонил сотрудник Шевченковского отдела полиции и сам предложил открыть уголовное производство по данному факту и направить следственно-оперативную группу для их удаления.

"Я отказал. Потому что это даже не подследственность полиции. А еще через полчаса тот же полицейский снова мне позвонил и предложил услугу по осмотру авто на факт наличия других устройств. Кто хоть раз подавал в полицию заявление о преступлении, знает как там опираются и не хотят открывать уголовное производство. А здесь сами звонят. Еще услуги предлагают. Какое интересное совпадение", - подчеркнул Стерненко.

Активист напомнил, что эти трекеры были найдены уже после совершения третьего нападения на него.

"Скорее всего, они там были ни день и не два. Учтите еще факт того, что полиция Одесской области знала о том, что на меня готовились нападения, но ничего не делала для их предотвращения. Более того - специально отказывала мне в предоставлении охраны. Поэтому здесь можно недвусмысленно сделать выводы, для чего на мое авто полицейские цепляли один из GPS-трекеров", - отметил он.

Фото: facebook.com/sternenko