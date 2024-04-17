Актив для инвестиций и платежный инструмент. Что такое криптовалюта

Криптовалюта становится все более популярной в мире и Украине. Этот инструмент открывает множество возможностей – от оплаты товаров и услуг до получения пассивного дохода через инвестирование.
Подробнее о криптовалюте, принципе ее работы, особенностях и способах использования – в материале РБК-Украина.
При подготовке использовались: статьи Wikipedia, публикации порталов Whitebit, Binance Academy.
Содержание:
Криптовалютой называют цифровые или виртуальные деньги, которые можно использовать для оплаты товаров и сервисов, как способ накопления средств и как инвестиционный инструмент для пассивного заработка.
Если дать простое определение криптовалюте, – это компьютерный код. Он создается с помощью шифровальных (криптографических) методов и математических вычислений. Шифрование обеспечивает анонимность, безопасность и надежность.
В отличие от обычных денег криптовалюты не имеют физической формы и не контролируются банками или правительствами. То есть, нет центрального органа, который может контролировать курс или оборот виртуальной валюты. Курс криптовалют определяется спросом на открытом рынке.
В банках осуществление переводов средств обычно требует посредничества третьих сторон, а специальная технология блокчейна криптовалют позволяет создавать прямые транзакции без посредников, что предотвращает мошенничество и манипуляции.
О криптовалюте заговорили в 2009 году, когда появился Bitcoin. В настоящее время существует более 25 тыс. видов криптовалют, однако наиболее распространенными остаются Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple.
Майнинг
Процесс получения криптовалюты довольно сложный, его называют добычей или майнингом. Он осуществляется путём решения сложных математических задач или криптографических головоломок. Майнеры, успешно решающие задачи, получают вознаграждение в виде криптовалюты.
При майнинге с помощью специального компьютерного оборудования с большой вычислительной мощностью происходит проверка и объединение транзакций в блоки.
Блокчейн
Майнинг является единственным способом создания новых блоков транзакций и ввода их в блокчейн.
Непосредственно блокчейн (от англ. block chain – цепь блоков) похож на обширную базу данных, в которой хранится вся информация об операциях с валютой. Записи данных (блоки) распространяются по сети независимых серверов. Каждый сервер является компьютером, который называется узлом, управляемым пользователем этой сети. Несколько блоков создают последовательность блоков – цепочку.
Данные, зашифрованные в каждом блоке, не могут быть изменены без изменений в предыдущих блоках. Блокчейн является относительно безопасной базой данных, поскольку мошенники не могут бесследно проникнуть в данные. Каждый может просматривать внесенные данные, если это не приватный блокчейн, но без возможности изменить их или удалить.
Таким образом, блокчейн обеспечивает прозрачность и защищенность операций с криптовалютой.
Криптокошелек
Для осуществления транзакции с криптовалютой пользователь использует виртуальный кошелек. Это программа, которая позволяет отправлять, покупать цифровую валюту, а также контролировать баланс.
После проверки другими пользователями сети транзакция из кошелька добавляется в блокчейн, содержащий публичные записи всех транзакций в сети. Тогда операция считается завершенной и право собственности на криптовалюту переходит от одного пользователя к другому.
Криптокошельки можно зарегистрировать на специальных биржах криптовалют
Криптовалюты имеют ряд преимуществ и недостатков. Среди них:
Существенные колебания курса. Цены на криптовалюты могут быстро изменяться в течение короткого промежутка времени.
Защита от мошенничества. Благодаря использованию технологии блокчейна, транзакции с криптовалютой практически невозможно подделать или изменить.
Доступность и быстрота. Криптовалюты доступны для покупки и продажи круглосуточно, а транзакции проходят гораздо быстрее банковских.
Независимость vs нехватка регуляции. Криптовалюта не зависит от правительств и финансовых учреждений с их правилами относительно курса и оборота. В то же время эта особенность может привести к проблемам безопасности и отсутствию правовой защиты для пользователей.
Криптовалюті используют как платежный инструмент. В Украине за цифровые деньги можно приобрести различные товары, горючее, авиабилеты, страховку, расплатиться в аптеке, ресторане и даже купить недвижимость
Кроме того, оплата криптовалютой доступна в некоторых интернет-магазинах, при оформлении подписки на развлекательные, учебные, информационные онлайн-ресурсы. Также криптовалюту принимают благотворительные организации в качестве донатов.
Однако наиболее популярным методом использования криптовалюты является инвестирование с целью получения пассивной прибыли.
Криптобиржи позволяют пользователям зарабатывать на цифровой валюте.
На этих площадках можно совершать покупку, обмен криптовалюты и хранить ее. Пользователь может приобрести криптомонеты и ждать, пока их курс вырастет. Разница в стоимости и будет прибылью.
Ввиду высокой волатильности (колебания курса) можно использовать стратегии инвестирования в криптовалюту с разными сроками.
Ранее сообщалось, что за последние полгода криптовалюта биткоин выросла более чем вдвое и уверенно обновила исторические максимумы 2021 года. К концу 2024-го стоимость биткоина может достичь 88 тыс. долларов.