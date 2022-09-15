Акробатичний шедевр Холанда визнаний голом тижня у Лізі чемпіонів: відео

Норвезький бомбардир оформив переможний гол "містян" проти дортмундської "Боруссії" на 84-й хвилині. Забитий нападником м'яч визнали голом тижня у головному єврокубку.

Краса в цьому моменті виявилася подвійною. Спершу Канселу з глибини виконав зрячий і майстерний пас "шведою", а далі Холанд у стрибку вгору в один дотик замкнув навіс португальця.

Гол норвежця випередив інші видовищні м'ячі 2-го туру групового етапу. Зокрема, гол Артура Гомеса "Тоттенхему" після сольного проходу, "гармату" Джона Стоунза у ворота тієї ж "Боруссії" та гол Міслава Оршіча "Мілану" після класної комбінації загребського "Динамо".

Напередодні "Ман Сіті" та ПСЖ здобули перемоги, поступаючись у рахунку "Боруссії" та "Маккабі" з Хайфи відповідно. Також успішно виступили "Наполі" та мадридський "Реал", а "Ювентус" сенсаційно програв "Бенфіці" вдома.