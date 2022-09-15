RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Акробатичний шедевр Холанда визнаний голом тижня у Лізі чемпіонів: відео

Фото: Ерлінг Холанд (у центрі) на шляху до краси (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд розкішним забитим м'ячем у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 вкотре присоромив своїх критиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Норвезький бомбардир оформив переможний гол "містян" проти дортмундської "Боруссії" на 84-й хвилині. Забитий нападником м'яч визнали голом тижня у головному єврокубку.

Краса в цьому моменті виявилася подвійною. Спершу Канселу з глибини виконав зрячий і майстерний пас "шведою", а далі Холанд у стрибку вгору в один дотик замкнув навіс португальця.

Гол норвежця випередив інші видовищні м'ячі 2-го туру групового етапу. Зокрема, гол Артура Гомеса "Тоттенхему" після сольного проходу, "гармату" Джона Стоунза у ворота тієї ж "Боруссії" та гол Міслава Оршіча "Мілану" після класної комбінації загребського "Динамо".

Напередодні "Ман Сіті" та ПСЖ здобули перемоги, поступаючись у рахунку "Боруссії" та "Маккабі" з Хайфи відповідно. Також успішно виступили "Наполі" та мадридський "Реал", а "Ювентус" сенсаційно програв "Бенфіці" вдома.

До слова, донецький "Шахтар" розійшовся миром із "Селтіком" у столиці Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Манчестер СитиБоруссияЛіга чемпіонів