"Акордбанк" у судовому спорі проти "Альфа Банку Україна" представлятиме Масі Наєм

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника компанії Масі Наєма у Facebook .

Як відомо, "Альфа Банк Україна" подав позов на "Акордбанк" за невиконання угоди форексного свопу з продажу-купівлі іноземної валюти проти гривні у сумі $8 млн.

Своєю чергою, в "Акорбанку" заявили, що обставини справи не відповідають заявленим й банк не має заборгованості перед "Альфа Банком".

Разом з тим, Масі Наєм звернув увагу на декілька фактів щодо самого "Альфа Банку Україна" та його зв'язків з Росією.

"Будь-який банк, не лише "Альфа Банк", відповідно до вимог чинного законодавства, отримує інформацію щодо своїх клієнтів, їх розрахунків, родинних зв’язків, пов’язаних осіб, бізнес-зв’язків, номери контактних телефонів, операціях по платіжних і кредитних картках, володіє комерційною і банківською таємницею, контролює рух коштів підприємств і приватних клієнтів, які в них обслуговуються. Чи готові українці та українські підприємства, щоб приватна і комерційна інформація була в руках установи, власники якої є найближчим оточенням країни-агресора і країни-окупанта, яка прийшла доводити, що нас не існує?" - наголошує юрист.

Він також нагадав, що російський "Альфа Банк" (який має тих же власників) фінансує підприємства "Уралвагонмаш", що виробляє танки, з яких зараз руйнують українські міста та інфраструктуру.

Наєм також звернув увагу, що після погодження і передачі Національним банком в управління акцій Сергію Дянкову наглядова рада і правління "Альфа Банку" не змінилися. Таким чином, в "Альфа Банку" рішення зараз продовжують приймати ті самі особи, що і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я не знаю жодного прикладу в Україні чи світі, де в банку при зміні управлінця (читай акціонерів) не змінились би ключові кадри. В "Альфа Банку" ж все залишилось без змін. Це все одно, що при націоналізації "Приватбанку" Мінфін би замість залучення на прозорій, конкурсній основі нових управлінців, які представляють інтереси держави, призначив би незалежною довіреною особою когось з оточення попередніх власників", - додає він.