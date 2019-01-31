У Airbus заявили про кібератаки на інформаційні системи компанії

Кібератаки призвели до витоку даних

В компании Airbus (AIR.PA) заявили, что обнаружили кибератаку на свои информационные системы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что кибератака привела к утечке данных. Однако в компании заверили, что инцидент не повлиял на коммерческую деятельность.

Вторая по величине в мире аэрокосмическая группа заявила, что этот инцидент расследуется и что были приняты меры для усиления безопасности.

"Продолжаются расследования, чтобы понять, были ли нацелены атаки на какие-либо конкретные данные, однако мы знаем, что некоторые личные данные были доступны. В основном это профессиональные контакты и идентификационные данные некоторых сотрудников Airbus в Европе", - сказали в компании.

Напомним, в Украине 21 декабря 2018 года запустили Единую систему авиабезопасности и защиты Министерства внутренних дел.