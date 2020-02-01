Airbus виплатить рекордний штраф в рамках справи про корупцію

Найбільша авіабудівна компанія Airbus SE виплатить штраф у розмірі майже 3,6 млрд євро в рамках мирової угоди з профільними відомствами Франції, США і Великобританії по справі про можливе використання корупційних схем при продажу літаків ряду країн. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що таким чином Національна фінансова прокуратура Франції отримає трохи більше 2 млрд євро, британська Служба по боротьбі з великими фінансовими махінаціями - 984 млн євро, міністерство юстиції США - 526 млн євро, а Держдепартамент США - 9 млн євро.

В Службі по боротьбі з великими фінансовими махінаціями зазначено, що рішення про виплати було прийнято "трохи менше ніж через чотири роки після того, як SFO почала розслідування щодо компанії за підозрою, що та задіяла зовнішніх консультантів для підкупу клієнтів з тим, щоб ті купували її цивільні і військові літаки". Корупція могла торкнутися підрозділу корпорації в Малайзії, Індонезії, в острівній державі Тайвань і в Гані.

У жовтні 2017 року онлайн-видання німецького журналу Der Spiegel повідомило, що мова могла йти про використання "чорних кас" і понад 100 випадків незаконних виплат у мільйонних масштабах.

Нагадаємо, в Україні планують відкрити представництво однією з найбільших авіабудівних компаній в світі Airbus.