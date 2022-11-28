У Ахметова передали 4 млн гривен на обучение военных тактической медицине

Металлургическая компания "Метинвест" продолжает сотрудничество с благотворительным фондом PULSE, обучающим тактической медицине украинских военнослужащих. На развитие этого направления "Метинвест" уже выделил 4 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди прочего специалисты фонда проводят обучение для ВСУ и других оборонных подразделений. Благодаря финансовой поддержке доноров тренинги для военных проводятся бесплатно.

Финансирование позволяет в первую очередь обеспечить материально-техническую базу обучения: качественные материалы для отработки навыков, логистику, оплату услуг инструкторов.

С марта по ноябрь 2022 года базовую тактически-медицинскую подготовку от инструкторов PULSE прошли более 10 тысяч военнослужащих.

Сейчас инструкторы PULSE одновременно работают на нескольких направлениях, в том числе в тылу группировки войск, защищающих Донецкую область. PULSE ставит целью сделать систему подготовки украинских военных идентичной американской - по протоколу TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

"Лучший в мировой истории процент выживших к количеству раненых имеет американская армия в Ираке и Афганистане. В них погибал всего один из 10 раненых. Это произошло благодаря развитию технологий защиты, коммуникаций, логистики, но в первую очередь из-за внедрения медицинской системы TCCC "Это лучший результат за всю историю войн, и именно таких цифр мы должны стремиться. Для этого инструкторы PULSE прямо сейчас учат людей в полях, отрабатывая практические навыки, а консультанты поддерживают развитие тактической медицины в соединениях, силах, службах и подразделениях", - объяснил Федор Сердюк, основатель благотворительного фонда PULSE.

В общей сложности, за восемь месяцев полномасштабной войны компания направила на помощь украинской армии более 1,4 млрд грн.

На днях "Метинвест" также начал сотрудничество с "Фондом Маша" в рамках проекта "Несокрушимая мама": в ее рамках более 140 женщин-сотрудниц "Метинвеста" и их детей, пострадавших в результате войны, а также женщин и детей погибших сотрудников компании пройдут специально разработанную программу стабилизации эмоционального состояния

Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний составляет 3,5 млрд грн.