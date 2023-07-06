У Ахметова озвучили, сколько займет восстановление Азовстали

"Мы когда-то поднимали архивы по восстановлению Мариуполя и Донецка после Второй мировой войны. И видели, что на "Азовстале" первую печь задули через шесть месяцев после увольнения, а на Донецком металлургическом заводе - даже через четыре месяца. Но не надо забывать, что в нас нет желания восстанавливать старую технологию, которая существовала на ММК имени Ильича и "Азовстали", потому что это уже вчерашний день. Сегодня весь мир движется к "зеленой" металлургии, к электрометаллургии, и восстановление наших комбинатов в Мариуполе будет происходить в этом русле. производства по новым "зеленым" технологиям потребуется больше времени, ведь нужно будет строить почти с нуля. Это занимает от трех до пяти лет", - пояснил Рыженков.

По его словам, невозможно оценить степень повреждения комбинатов, но вероятность, что оккупанты смогут запустить их работу, остается очень низкой.

"То, что мы видим на фото и видео, выглядит так, что повреждения серьезные. Однако я не оставляю надежды, что мы сможем восстановить некоторые производства на "Азовстали", когда украинские военные уволят Мариуполь. Возможности сейчас восстановить что-нибудь на производстве "Азовстали". Мы не видим. Думаю, максимум, для чего они будут использовать "Азовсталь" или ММК имени Ильича, - как ремонтные базы", - подчеркнул Рыженков.

В то же время он акцентировал, что о восстановлении заводов может идти речь только одновременно с полным восстановлением Мариуполя, фактически разрушенного оккупантами: для этого был создан проект Мариуполь Reborn, к реализации которого присоединился "Метинвест".

Мы уже выделили средства на функционирование центра, который позволит разработать стратегию развития города, и это важно. Мы все понимаем, что были хорошие вещи в Мариуполе, но было и то, чего нам не хотелось. повторять. Поэтому нужна новая стратегия города, в частности новая промышленная стратегия. Нельзя просто прийти и сказать: сейчас мы полностью отстроим "Азовсталь", - резюмировал Рыженков.