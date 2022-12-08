ua ru
Чт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ахметова назвали крупнейшим частным донором ВСУ

Новина українською →
Четверг 08 декабря 2022 14:32
Ахметова назвали крупнейшим частным донором ВСУ Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Бизнесмен Ринат Ахметов с 24 февраля отдал более 100 млн долларов на военную и гуманитарную помощь, став крупнейшим частным донором ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"С момента начала российского вторжения 24 февраля, Ахметов сказал, что он не покидал Украину и живет в Киеве, который является его домом с 2014 года. Он также стал крупнейшим частным донором Украины во время войны. Он оказал военную и гуманитарную помощь более чем на 100 миллионов долларов - от дронов до еды", - говорится в статье.

В комментарии The Washington Post Ахметов также призвал мероприятие к скорейшему "принятию "Плана Маршалла" с инвестициями в сотни миллиардов долларов и превращению страны по образу и подобию Запада, а не России".

"Цель состоит в том, чтобы построить новую, сильную и европейскую Украину, члена (Европейского Союза), с сильными институтами, верховенством закона, четкими антикоррупционными правилами, демократической политической системой и справедливым отношением к гражданам", - сказал Ахметов в переписке с журналистом WP.

Напомним, с начала войны Фонд Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали в поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов Вооруженные силы Украины
NEWS
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
DAILY
"Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны