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Ахметов: переконаний, що з цієї ситуації Україна та українці вийдуть сильнішими

Автор: Наталія Гурковська

Бізнесмен Рінат Ахметов переконаний, що Україна та українці вийдуть із поточної ситуації сильніше. Також він додав, що продовжить інвестувати в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар бізнесмена після прильоту до Києва.

"Україну ми любимо, в Україну ми віримо, і я переконаний, що з цієї ситуації Україна та українці вийдуть сильнішими", - заявив бізнесмен.

Ахметов підкреслив, що SCM продовжує інвестувати мільярди доларів у будівництво та модернізацію виробничих потужностей та створення робочих місць в Україні.

"Я не зупиняю інвестиції, а продовжую інвестувати - і це мільярди доларів в українську економіку, у нові робочі місця і від цього виграє Україна та кожен українець. Ми готові допомагати уряду, готові допомагати містам, де розташований наш бізнес. І найголовніше - ми допомагали, допомагаємо і допомагатимемо. Людей у ​​біді ми не залишимо - це я можу сказати з упевненістю. І кожен повинен займатися своєю справою", - заявив Рінат Ахметов.

Нагадаємо, напередодні Рінат Ахметов ініціював дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд грн податків для підтримки державного бюджету.

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Рінат Ахметов